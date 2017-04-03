Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:45 — ИА Регнум.



Nac.gov.ru Взрывное устройство

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил информацию о том, что на станции метро «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге было найдено и своевременно обезврежено взрывное устройство.

НАК сообщает, что на станции метро «Площадь восстания» было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство. Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз, подчеркнул НАК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в вагоне поезда Санкт-Петербургского метрополитена, который следовал со станции «Сенная» на станцию «Технологический институт», прогремел взрыв.

По данным НАК, жертвами взрыва стали девять человек, пострадали — 20. Позже появилась информация СМИ о том, что двое пострадавших скончались в Мариинской больнице.