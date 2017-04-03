Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился к жителям города:

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

«Уважаемые петербуржцы!

Сегодня в нашем городе произошла страшная трагедия. В результате взрыва в метро погибли люди. Многие пассажиры получили ранения. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правоохранительные органы и все городские службы делают все необходимое, что положено делать в экстренных ситуациях. Медицинские службы оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. В этот тяжелый момент мы все должны поддержать тех, кто потерял своих родных и близких. Я прошу всех петербуржцев и гостей нашего города быть бдительными, внимательными и осторожными, со всей ответственностью отнестись к происходящему. Правительство Санкт-Петербурга окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим».

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в своем обращении к горожанам отметил, что «сегодня Петербург пережил чудовищную трагедию. Взрыв в метрополитене унес жизни людей, многие были ранены, среди них — дети. Надеюсь, причины этого страшного преступления будут расследованы в самом скором времени. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Санкт-Петербург окажет жертвам происшествия всю необходимую помощь.