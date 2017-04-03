Ярославль, 3 апреля, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Директором департамента организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля назначена Светлана Жилкина. Об этом сообщается на сайте мэрии города. Пост был вакантным пять месяцев и обязанности руководителя исполняла первый заместитель директора Ольга Шигина.

Мэрия Ярославля

Кроме того, вновь сменился глава администрации Кировского и Ленинского районов города Ярославля. Сергей Румянцев, который занял этот пост в середине марта, не проработал и месяца. Его место вновь занял уволенный три недели назад Александр Минасуев.

С появление в городе нового главы Владимира Слепцова администрацию Кировского и Ленинского районов возглавляли четыре человека: Александр Белозеров, Елена Новик, Александр Минасуев и Сергей Румянцев.

Светлана Жилкина — в 1986 году окончила Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова по специальности «Промышленное и гражданское строительство», трудовую деятельность в отрасли строительства начала сразу после окончания института. В органы городского самоуправления пришла работать в 1990 году инженером производственного отдела управления капитального строительства Яргорисполкома. С 1999 года работала специалистом отдела капитального строительства управления организации строительства мэрии города Ярославля. В 2005 году возглавила МУП «Ярославльзаказчик», затем, в 2013 году, ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». В 2014 году принята на государственную службу директором департамента строительства Ярославской области.