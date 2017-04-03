Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Группы так называемых «бомбил» — нелегальных таксистов-частников, как правило выходцев из ближнего зарубежья — пытаются извлечь прибыль из чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие теракта в Петербургском метрополитене.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, из района, прилегающего к станциям метро «Сенная площадь» и «Технологический институт», люди массово пытаются уехать, но таксисты требуют от них примерно вдвое больше по сравнению с обычными расценками за перемещение по центру города.

Горожане также жалуются, что за поездку в спальные районы стоимость проезда завышается некоторыми таксистами-частниками до 15 раз.

Например, за то, чтобы добраться в один из окраинных районов, с собеседника ИА REGNUM потребовали 6 тысяч рублей вместо обычных 600.

Кроме того, машин попросту не хватает.

Напомним, с 15:40 вход и выход на все станции Петербургского метрополитена полностью закрыт.

Наземный общественный транспорт по распоряжению губернатора работает бесплатно до конца дня 3 апреля. Пущены временные автобусные маршруты, дублирующие линии метро.

Некоторые официальные службы такси сообщили, что готовы бесплатно возить людей между закрытыми станциями метро.

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