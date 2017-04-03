Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Власти рассматривают все версии произошедшего взрыва в метро в Санкт-Петербурге, заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM После взрыва

«Еще не ясны причины, поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты: и бытовые, и криминальные, прежде всего, проявления террористического характера», — сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Взрыв произошел в метро в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погибли 9 человек, пострадали 20, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).