Москва, 3 апреля, 2017, 17:01 — ИА Регнум.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) предупреждает СМИ о недопустимости распространения домыслов о взрыве в метро в Санкт-Петербурге — в частности указывает на то, что в Петербурге был один взрыв, а не два, как сообщают некоторые СМИ.

Игорь Павловский ИА REGNUM Перекрытый после взрыва Загородный проспект

«Я слышал сообщения, что это не один взрыв, их было несколько, но таких данных у нас нет», — заявил руководитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский в эфире телеканала «Россия 24».

«Я просил бы ориентироваться на реальную информацию», — отметил он. «Хотелось бы предупредить все СМИ — ни в коем случае не распространять домыслы и предположения. Это вносит нервозность для граждан», — указал представитель НАК.