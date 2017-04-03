Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации назвала взрыв в Санкт-Петербургском метрополитене террористическим актом. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 апреля, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Игорь Павловский ИА REGNUM Перекрытый после взрыва Московский проспект

«Прокуроры сделают все, что от них зависит, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта, и чтобы подобное в будущем не повторялось», — сказал Куренной.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в третьем вагоне поезда метро, который следовал от станции «Сенная» на станцию «Технологический институт» произошел взрыв. Точные данные о жертвах и пострадавших в результате взрыва не поступали.

По данным СМИ, жертвами теракта стали 12 человек, пострадали около 50.

Позже стало известно, что на станции метро «Площадь Восстания» была найдена неразорвавшаяся бомба. Её обезвреживают саперы.