Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:56 — ИА Регнум. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко сегодня, 3 апреля, весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Yandex.ru Пробки в центре Петербурга из-за взрыва

Открыто движение по временным автобусным маршрутам №№ 1М, 2М, дублирующим Линии 1 и 2 метрополитена. Автобусы всех петербургских перевозчиков, в том числе частных компаний, направлены на дублирование веток петербургского метро.

«К этой минуте вдоль первой и второй линий метро уже движутся свыше сотни автобусов, постепенно наземный транспорт выходит и на трассы вдоль других линий метрополитена», — отчитались в комитете по транспорту.

Городской электротранспорт также усилен дополнительными трамваями и троллейбусами, резерв ГУП «Горэлектротранс» рассредоточивается по разным районам города.

«Усилено движение троллейбусов по Невском проспекту и Петроградской стороне, продлен и усилен ряд трамвайных маршрутов», — заявили в комитете по транспорту.

Сотрудники ГИБДД оказывают водителям общественного транспорта поддержку, предоставляя, по возможности, приоритет на улицах.

Бесплатно готовы возить пассажиров между закрытыми станциями метро также некоторые службы такси, о чем они сообщили в соцсетях.

Напомним, все станции Петербургского метро с 15:40 закрыты на вход и выход. Город встал в невиданных пробках. В районе метро «Технологический институт» движение наземного транспорта полностью заблокировано оперативными службами.