Ярославль, 3 апреля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Исключение одного из самых известных и опытных ярославских политиков Андрея Крутикова из рядов фракции «Единой России» стало неожиданной новостью для ярославского политического сообщества. Коллеги Крутикова по областной думе по-разному смотрят на данное событие.

Ярославская областная дума

Заместитель Андрей Крутикова в комитете по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления, представитель фракции КПРФ Эльхан Мардалиев назвал происходящее «полным беззаконием».

«Андрей Крутиков был председателем областной думы, членом Совета Федерации. И если его исключение из рядов фракции «единороссов» связано с его позицией по закону о выборах, вынесенному в неустановленные законом сроки, к которому есть замечания и у прокуратуры и юристов, и который хотели «протолкнуть» сразу в двух чтениях, то я считаю это полным беззаконием», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда считает, что за исключением Крутикова из фракции последует процесс снятия его с должности главы думского комитета, как это было после выхода из рядов «единороссов» экс-председателя комитета регионального парламента по финансам, налогам и бюджету Владимира Денисова .

«Андрей Крутиков имел свою позицию по многим вопросам жизни области, которая, судя по всему, заметно отличалась от устоявшейся позиции власти и ее партии — «Единой России». В связи с этим во фракции «единороссов» сочли возможным вот так разобраться с Крутиковым. За этим, как мне кажется, последует снятие его с должности председателя комитета по законодательству», — считает депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

«Позиция члена фракции разошлась с фракционной позицией по вопросу изменения избирательного законодательства. В связи с этим фракцией было принято решение об исключении Андрея Крутикова из рядов нашего депутатского объединения. Андрей Крутиков сейчас возглавляет комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. С поста председателя комитета освобождает дума, это прерогатива регионального парламента, а не фракции. Фракция может инициировать отзыв, но решение принимает дума», — рассказал председатель Ярославской областной думы, секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Михаил Боровицкий.

Стоит отметить, что целый ряд депутатов регионального парламента отказались комментировать ситуацию с исключением Андрея Крутикова из рядов фракции «Единой России».