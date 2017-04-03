Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме, все рейсы отправляются и принимаются по расписанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Nastya2014 Аэропорт «Пулково»

«Аэропорт открыт. Усилен входной досмотр и предполетный досмотр», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в результате взрыва на второй «синей» ветки петербургского метро между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли не менее 10 человек. Около 50 человек пострадали.

На месте происшествия работает 41 бригада скорой медицинской помощи. В медицинские учреждения направлены 22 пострадавших, сообщили в городской администрации.