Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Родственникам погибших при взрывах в метро в Санкт-Петербурге положены выплаты по 2,025 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсация

По его словам, пострадавшие в результате взрыва в метро г. Санкт-Петербурга могут рассчитывать на компенсации до 2 млн рублей в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира положена фиксированная выплата в размере 2,025 млн рублей.

Для получения компенсации пострадавшему пассажиру нужно обратиться в ГУП «Петербургский метрополитен» с заявлением, написанным в свободной форме. К нему следует приложить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и справку из медицинского учреждения с указанием характера полученных травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности. Родственники погибших должны приложить к заявлению свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт родства.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли десять человек, пострадали — десятки.