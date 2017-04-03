Ярославль, 3 апреля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Бывший председатель муниципалитета и исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин будет баллотироваться на выборах в муниципалитет города. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Алексей Геннадьевич.

Евгений Шувалов ИА REGNUM Алексей Малютин

В октябре 2012 года Алексей Малютин был в третий раз был избран в муниципалитет Ярославля и решением большинства депутатов стал его председателем. С июня 2015 года Малютин фактически исполнял обязанности мэра города, являясь в отсутствии арестованного Евгения Урлашова его первым заместителем. От всех своих полномочий Алексею Малютину пришлось отказаться, когда в сентябре 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов предложил Владимиру Слепцову возглавить город. Взамен ему был предложен пост советника губернатора по патриотическому воспитанию.

Однако и на этом карьерные трансформации у экс-главы Ярославля не закончились. На днях советником губернатора, курирующего патриотизм в воспитании был назначен Герой России Михаил Ланцев, а Малютину было предложено взять на себя другие сферы — молодёжную политику и спорт.

Вернуть себе статус депутата муниципалитета Алексей Малютин намерен на выборах в сентябре 2017 года. Сделать это, по всей видимости, он планирует с помощью «Единой России» поскольку планирует подать документы на участие в праймериз. Однако стоит напомнить, что в декабре 2016 года ярославские единороссы лишили Малютина и партийного статуса — руководителя городского отделения партии.