Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:37 — ИА Регнум.

Взрывное устройство, сработавшее в вагоне поезда санкт-петербургского метрополитена на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь, было начинено болтами для увеличения поражающей силы. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рыбин ВВ Болты

Сообщается, что в ходе предварительного осмотра места взрыва, было установлено, что самодельное взрывное устройство, сработавшее в вагоне поезда метрополитена, было начинено болтами, для увеличения поражающей силы.

На данный момент точное число жертв террористического акта не сообщается. По предварительным данным, восемь тел погибших было обнаружено в вагоне поезда, два тела на станции и два в тоннеле. Также сотрудники правоохранительных органов нашли фрагменты тел.

Число пострадавших точно неизвестно. СМИ передают цифру от 30 до 50 пострадавших. Раненных эвакуируют с помощью вертолета.

Санкт-Петербургское метро полностью закрыто.