Бишкек, 3 апреля, 2017, 16:29 — ИА Регнум.

«Куда бы я ни поехал, будь я за рубежом или в Киргизии, Путин, Меркель и другие интересуются, кто станет моим преемником. Даже некоторые журналисты написали, что «Атамбаев не нашел преемника, чтобы защитить его». Мне не нужен преемник, который будет защищать меня», — заявил президент Алмазбек Атамбаев на заседании Национального совета по устойчивому развитию сегодня, 3 апреля.

President.kg Алмазбек Атамбаев

По словам главы государства, он «боится только бога, и чист перед народом». «Я не знаю, каким будет следующий президент. Кто бы ни стал им, он не свернет с верного пути страну. Если попробует поменять, то народ поставит его на место. Сегодня среди нас сидят будущие президенты. Некоторые объявили об этом, а другие еще нет. Я желаю всем удачи, пусть бог поддержит вас. Я устрою честные выборы», — пообещал Атамбаев.

Также киргизстанский лидер призвал кандидатов на высший государственный пост Киргизии «не забывать, что источник власти — это народ». «Если вы станете президентом, то не защищайте Атамбаева. Защищайте народ от мародеров и воров. Если станете президентом, то болейте за страну», — добавил он.

Президент Киргизии отметил, что претендентам на должность главы государства необходимо помнить о том, что власть дается не для перераспределения и контроля над ресурсами страны в своих корыстных интересах. Он посоветовал желающим много зарабатывать, «идти в бизнес, а не в политику».

«Как показали последние события, даже политики, которые будучи в оппозиции, посвятили всю свою сознательную жизнь борьбе за права простых людей, сами не могут избежать соблазна наживы, жажды денег, когда добираются до власти», — сказал Атамбаев.

Подводя итог, глава государства раскритиковал деятельность республиканского парламента, который тратит силы и время на решение партийных вопросов, вместо того, чтобы заняться насущными проблемами страны и ее населения.

«Мы видим, как парламент неделями обсуждает уголовные дела депутатов какой-то партии, часами мусолит сплетни про президента», — пояснил он свою точку зрения, и предложил вернуться к практике проведения курултаев (собраний народных представителей — Прим. ИА REGNUM ), чьи решения должны стать обязательными для исполнения органами власти.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии запланированы на 19 ноября 2017 года. Алмазбек Атамбаев, в соответствии с киргизстанским законодательством, не имеет права баллотироваться на должность главы государства.

Отметим, что о своем намерении принять участие в предстоящих выборах уже заявили пять политиков: экс-премьер-министр и лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, бывший глава МЧС и председатель партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, экс-премьер-министр и глава фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, находящийся в СИЗО по обвинению в коррупции и мошенничестве и экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова.