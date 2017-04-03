Радио REGNUM: второй выпуск за 3 апреля
Москва, 3 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв, есть погибшие и пострадавшие;
- «Россия уже сейчас за 24−48 часов готова напасть на Прибалтику»;
- «ЕС не должен помогать Сирии под диктовку Путина»;
- Минкомсвязь надеется исправить «перегибы» в запрете на нацистскую символику;
- Менее трети членов СПЧ выступили против политической эксплуатации детей;
- В Госдуме предлагают давать до 6 лет лишения свободы за кражу электричества.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/263