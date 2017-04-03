Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 16:07 — ИА Регнум.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений, находящихся в Санкт-Петербурге, оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам в организации медицинской помощи пострадавшим. Об этом сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

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По сообщениям СМИ, в больницах Санкт-Петербурга уже проведены первые операции пострадавшим в теракте.

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о взрыве. Он сейчас работает в Стрельне.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 апреля, в Санкт-Петербурге на станции метро «Технологический институт» и в вагоне поезда произошёл взрыв. Предварительно сообщается о 50 пострадавших, точно число погибших не называется.

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