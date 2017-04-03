Донецк, 3 апреля, 2017, 15:59 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Буйное веселье

Украинские силовики принимают сильнодействующие наркотические вещества во время ведения боевых действий, заявил начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения ДНР Дмитрий Калашников, передает ИА «Новороссия».

По словам главы бюро, такой вывод был сделан после вскрытия тел украинских военнослужащих и длительных исследований.

Как сообщил Калашников, в крови солдат ВСУ были обнаружены вещества группы фенилалкиламина, то есть амфетамины и метамфетамины.

Исследования проводились в три этапа: иммуно-ферментный анализ плазмы крови, тонкослойная хроматография и инструментальный метод жидкостной хроматографии. Все исследования подтвердили многократное употребление украинскими силовиками амфетаминов и метамфетаминов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители ЛНР заявляли о неоднократных случаях небоевых потерь из-за употребления алкогольных и наркотических веществ украинскими военными.

Так, первого марта 2017 года в городе Попасная солдат ВСУ, находясь в состоянии наркотического опьянения, застрелил своего сослуживца.

Бывший помощник министра обороны Украины, ополченец Алексей Селиванов заявлял, что командиры украинской армии уже не могут остановить ее разложение. Так Селиванов прокомментировал необходимость введения на государственном уровне штрафов за употребление наркотических и алкогольных веществ солдатами ВСУ.

Напомним, амфетамин (и производное от него вещество метамфетамин) — это сильнодействующее вещество, заметно влияющее на психику человека и являющееся наркотиком.