Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 17:00 — ИА Регнум.



Игорь Павловский ИА REGNUM Перекрытый после взрыва Московский проспект

Взрыв в метро Санкт-Петербурга может быть связан с «раскачиванием» политической ситуации накануне президентских выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Кто-то очень не хочет, чтобы президентские выборы прошли без проблем и страхов», — заявил Калачев.

Обострение террористической угрозы способствует усилению контроля силовых структур, что грозит негативно отразиться на политической обстановке в стране. «Террористы считают подталкивание к закручиванию гаек средством борьбы, ибо резьбу может рано или поздно сорвать», — сказал политолог.

В петербургском метрополитене прогремел взрыв в вагоне поезда. Теракт произошел около 14:30. По предварительным неподтвержденным данным, погибли порядка 10 человек, около 50 человек ранены.