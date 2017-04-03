Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Взрывное устройство, которое сработало 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, было начинено поражающими элементами. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на источники.

Mil.ru Взрывное устройство

Взрывное устройство, хоть и было небольшой мощности, было начинено поражающими элементами. В замкнутом пространстве вагона это привело к большому количеству жертв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Санкт-Петербурге на станции «Технологический институт» произошёл взрыв в вагоне метро.

Официальной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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