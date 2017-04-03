Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:51 — ИА Регнум.

Взрывы в метро Санкт-Петербурга очень похожи на двойной теракт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Игорь Павловский ИА REGNUM Вертолёт у станции метро «Технологический институт»

«Разумеется, результаты расследования сейчас будут достаточно быстро ясны. Но пока, по первой версии случившегося — очень похоже на двойной теракт», — заявил Коротченко.

Сказать на данном этапе, кто за этим может стоять, тяжело, подчеркнул эксперт. «Надо подождать, возьмет ли кто-то ответственность за случившееся, если подтвердится версия теракта. Картина будет сейчас проясняться на наших глазах в течение ближайших, возможно, часов», — сказал Коротченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Петербургском метрополитене произошел один или несколько взрывов в вагонах на станциях «Сенная площадь» и «Технологический институт» около 14:30. По предварительным неподтвержденным данным, погибли 10 человек.