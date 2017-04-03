Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в ходе взрыва в метро в Санкт-Петербурге.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро Технологический институт

«Правоохранительные органы и специальные службы работают и сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. А городские власти и если потребуется и федеральные предпримут все необходимые меры, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим», — сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В метро в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, сообщается о десяти погибших, десятках пострадавших.