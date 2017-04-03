Ереван, 3 апреля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Парламентские выборы в Армении проходили с нарушениями: давление оказывалось как на представителей СМИ, так и на электорат, заявил 3 апреля Игнасио Санчес Амор — координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, передает телеканал RT.

Azatutyun.am Пресс-конференция миссии ОБСЕ в Ереване

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что в ходе выборов нарушалась свобода прессы. При этом свобода волеизъявления не была так сильно ограничена, как свобода слова.

«Мы заметили такой момент как процедура покупки голосов, а также оказание попытки оказать давление на избирателей, в частности, на представителей малого бизнеса и публичных работников», — сказал он.

Напомним, выборы в Национальное собрание Армении состоялись 2 апреля. Явка составила 60,86% от общего числа избирателей.

Большинство голосов получила правящая Республиканская партия, возглавляемая армянским президентом Сержем Саргсяном. Эта партия набрала 49,15% голосов.

Второе место занял блок «Царукян», набрав 27,37%. Третье место получил союз партий «Елк» — 7,78%. Партия «Дашнакцутюн» набрала 6,58%.