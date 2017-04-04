Санкт-Петербург, 4 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Н.С. Самокиш. Первые дни революции

22 марта в Мариинском дворце прошел торжественный прием дипломатов из стран, признавших Временное правительство: Бельгии, Сербии, Румынии, Португалии и Японии.

Австрийский министр иностранных дел Оттокар Чернин обратился к державам Антанты с предложением созвать предварительную конференцию для обсуждения вопроса о почетном мире. Германия отреагировала на это официальным сообщением, что подобный шаг соответствует желанию германского народа.

Утром 22 марта к Таврическому дворцу подошли Охтинская солдатская команда (в составе которой было много латышей) и команда тыловой мотоциклетной мастерской с плакатами. Среди военных лозунгов вроде «Отложим личные интересы» и «Товарищи, готовьте снаряды» был плакат «Да здравствует свободная Латвия».

Центральный Комитет Социал-Демократии Латышского Края постановил собрать конференцию всех латышских социал-демократических организаций и групп.

Прошедшее 22 марта в Петрограде совместное собрание офицерских депутатов и союза солдат-республиканцев решило:

«[Продолжать войну] до заключения Россией, в согласии с союзниками, прочного мира, без насильственных завоеваний и контрибуций — мира, обеспечивающего интересы Российской демократической республики и дающего право национального самоопределения всем народностям».

На митинге в Москве 22 марта солдаты 185-го запасного полка решили не покидать город, пока Совет солдатских депутатов не выпустит постановления о возвращении на позиции, а также приняли резолюцию:

«При решении вопроса об отправке войск на позиции следует помнить, что надо защищать Россию не только от Вильгельма, но и от русской буржуазии и помещиков; в первую очередь на позиции должны быть посланы городовые и прочие защитники старого режима; для заключения мира необходимо в кратчайший срок созвать в России конференцию из представителей рабочих всех воюющих стран».

Николай Романов с дочерьми Ольгой, Анастасией и Татьяной в Тобольске зимой 1917 года

22 марта газета «Современное слово» решила доложить читателям об «уровне благосостояния» бывшего царя и его семьи:

«Содержание Николая II и его семьи

Комиссар Временного правительства при кабинете член Гос. думы И. В. Титов возбудил вопрос о том, в каких размерах временно выдавать содержание бывшему императору и его семье. Как известно, они получали содержание из кабинета. Кабинет, помимо доходов от своих земельных имуществ и рудников, получал из казны с 1906 г. 16.000.000 руб. Все средства кабинета считались принадлежащими царю, и никакого кредита на содержание последнего в смете не указывалось. На счетах отдельных членов семьи числятся значительные суммы, которые могли получиться частью благодаря сбережениям (например, на содержание наследника со дня рождения отпускалось 100.000 руб.), частью путем перечислений — возвратных и безвозвратных — из запасного фонда, каковы личные средства бывшей царской семьи и какие принадлежали ей по званию, пока нельзя: необходимо специальное исследование, которое комиссар предлагает поручить особой комиссии. До решения же этого вопроса необходимо ассигнование какой-либо суммы на покрытие расходов бывшей царской семьи.

По данным, собранным И. В. Титовым, суммы, принадлежащие лично бывшему царю, равняются 1.010.000 руб. наличными и процентными бумагами. Средства бывшей императрицы выражаются в тех же цифрах — 1.104.000 руб. Алексей Николаевич имеет солидную сумму в 5 ½ млн. руб, старшая дочь 5.300.000 руб., Татьяна Николаевна — 4.000.000 руб., Мария Николаевна — 3.700.000 руб. и младшая — 3.300.000 руб. Сверх того, в распоряжении каждого члена семьи имеются более-менее крупные суммы — пожертвования на различные нужды, но эти средства не относятся к личным».

22 марта В. И. Ленин, находясь еще за границей, делает выписки из корреспонденции — в частности, из резолюции большевистского бюро:

«Теперешнее Временное правительство по существу контрреволюционно, так как состоит из представителей крупной буржуазии и дворянства, а потому с ним не может быть никаких соглашений. Задачей революционной демократии является создание Временного революционного правительства демократического характера, другими словами, диктатура пролетариата и крестьянства».

А затем Ленин приписывает:

«Совет рабочих депутатов требует:

(1) оглашения целей войны;

(2) «не война до победы», а «война за свободу».

В окопах Первой мировой…

Губернский съезд крестьян в Ярославле 22 марта принял ряд постановлений, определяющих новый порядок управления хозяйством и политической жизнью региона:

«Выразить доверие Врем. правительству; охранять порядок на местах;

признать необходимой немедленную организацию волостных, уездных и губернских земств на демократических началах;

передать продовольственное дело кооперативам;

предоставить женщинам избирательные права при выборах в Учред. собрание;

землю предоставить трудящимся и организоваться во Всероссийский крестьянский союз».

Зинаида Гиппиус 22 марта запишет в дневнике:

«Солдаты буйствовали в Петропавловске, ворвались к заключенным министрам, выбросили у них подушки и одеяла. Тревожно и в Царском. Керенский сам ездил туда арестовывать Вырубову — спасая ее от возможного самосуда?

Но вот нечто хуже: у нас прорыв на Стоходе. Тяжелые потери. Общее отношение к этому — еще не разобрать. А ведь это начинается экзамен революции.

Еще хуже: правительство о войне молчит.

Сытин на днях, по-сытински цинично и по-мужицки вкусно, толковал нам, что никогда вятский мужик на фронте не усидит, коли прослышал, что дома будут делить «землю». Улыбаясь, суживая глаза, успокаивал: «Ну, что же, у нас есть Волга, Сибирь… эка если Питер возьмут!»

Сегодня был А. Блок. С фронта приехал (он там в Земсоюзе, что ли). Говорит, там тускло. Радости революционной не ощущается. Будни войны невыносимы. (В начале-то на войну как на «праздник» смотрел, прямо ужасал меня: «Весело!» Абсолютно ни в чем он никогда не отдает себе отчета, не может. Хочет ли?). Сейчас растерян. Спрашивает беспомощно: «Что же мне теперь делать, чтобы послужить демократии?»

Союзные посольства в тревоге: и Стоход, — и фабрики до сих пор не работают.

Лучше бы подумали, что нет декларации правительственной до сих пор. И боюсь, что пр-во терроризировано союзниками в этом отношении. О, Господи! Не понимают они, на свою голову, нашего момента.

Потому что не понимают нас. Не взглянули вовремя со вниманием. Что — теперь!»

Антон Иванович Деникин

Генерал Деникин пишет об этих днях в «Очерках русской смуты»:

«Не могу не отметить одного общего явления тогдашней петроградской жизни. Люди перестали быть сами собой. Многие как будто играли заученную роль на сцене жизни, обновленной дыханием революции. Начиная с заседаний Временного правительства, где, как мне говорили, присутствие «заложника демократии» — Керенского придавало не совсем искренний характер обмену мнений… Побуждения тактические, партийные, карьерные, осторожность, чувство самосохранения, психоз и не знаю еще какие дурные и хорошие чувства заставляли людей надеть шоры и ходить в них в роли апологетов или, по крайней мере, бесстрастных зрителей «завоеваний революции» — таких завоеваний, от которых явно пахло смертью и тлением.

Отсюда — лживый пафос бесконечных митинговых речей. Отсюда — эти странные на вид противоречия: князь Львов, говоривший с трибуны: «Процесс великой революции еще не закончен, но каждый прожитый день укрепляет веру в неиссякаемые творческие силы русского народа, в его государственный разум, в величие его души»… И тот же Львов, в беседе с Алексеевым горько жалующийся на невозможные условия работы Временного правительства, создаваемые все более растущей в Совете и в стране демагогией.

Керенский — идеолог солдатских комитетов с трибуны, и Керенский — в своем вагоне нервно бросающий адъютанту:

— Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!..

Чхеидзе и Скобелев — в заседании с правительством и главнокомандующими горячо отстаивающие полную демократизацию армии, и они же, — в перерыве заседания в частном разговоре за стаканом чая признающие необходимость суровой военной дисциплины и свое бессилие провести ее идею через Совет…

В Петрограде чувствовалось, что слишком долго идет пасхальный перезвон, вместо того, чтобы сразу ударить в набат».

В Петрограде завершается подготовка к похоронам жертв революции, назначенным на 23 марта. В связи с этим «Правда» публикует развернутое руководство (впечатляющее своей грандиозностью даже сегодня, по прошествии века) по организации похорон под заголовком «Завтра похороны жертв революции».

Опознание жертв революции в Обуховской больнице. Набережная фонтанки, 10. Фото Я. В. Штейнберга

«Церемониал похорон жертв революции.

1) Место похорон и братской могилы — Марсово поле.

2) День похорон — 23 марта.

3) В день похорон воспрещается всякая езда по тем улицам, но которым идет процессия, до ее прохождения.

4) Трамвайное движение прекращается с 9 часов утра до 5 часов дня.

5) Процессии начинаются от 6 следующих пунктов: 1) Василеостровский район: больница Марии Магдалины, 2-я линия; 2) Петроградская сторона: Петропавловская больница, Архиерейская улица, 6; 3) Выборгская сторона и Лесное: часовня клиники Военно-Медицинской Академии, Нижегородская улица, д. 37-а; 4) Нарвский район: Нарвская площадь; 5) Невский район: Николаевский госпиталь, Суворовский пр., 63; 6) Московский район: Обуховская больница, Загородный проспект.

Время и путь следования отдельных процессий.

1) Василеостровский район начинает свое шествие в 8 час. утра от больницы Марии Магдалины по 2-й линии, Университетской наб. к Николаевскому мосту, Благовещенской ул., Конногвардейскому бульвару, Адмиралтейскому пр., Невскому пр., Садовой ул. на Марсово поле в 10 час. утра. Товарищи, несущие гробы, отделяются от процессии к братской могиле, а процессия продолжает, не останавливаясь, свое шествие при приспущенных знаменах мимо могил и дальше в прежнем порядке по следующему маршруту: Троицкий мост, Кронверкский пр., Александровский пр., через Тучков мост к своим заводам.

2) Район Петроградской стороны начинает свое шествие в 8 час. утра от Петропавловской больницы, по Архиерейской ул., к Большому пр., Тучкову мосту, 1-й линии, Новому Дворцовому мосту, Дворцовой площади, Невскому пр., Садовой ул. на Марсово поле. Прибывают на Марсово поле в 11 час. утра. Товарищи, несущие гробы, отделяются к братской могиле, а процессия, не останавливаясь, продолжает свое шествие со знаменами и оркестрами по следующему маршруту: Троицкий мост, Каменноостровский пр. к своим заводам.

3) Выборгский район начинает свое шествие в 10 час. утра от Военно-Медицинской Академии, по Нижегородской ул. на Марсово поле в 12 час. дня. Товарищи, несущие гробы, отделяются к братской могиле, а процессия, не останавливаясь, продолжает свое шествие с знаменами и оркестрами по следующему маршруту: Французская наб., Литейный мост к своим заводам.

4) Нарвский район начинает свое шествие в 9 час. утра от Нарвской площади по Петергофскому пр., Садовой ул. на Марсово поле. Прибывает на Марсово поле в 1 час дня. Товарищи, несущие гробы, отделяются к братским могилам, а процессия, не останавливаясь, продолжает свое шествие со знаменами и оркестрами по следующему маршруту: Миллионная ул., Дворцовая площадь, Адмиралтейский пр., мимо Исаакиевского собора на Вознесенский пр., по Садовой ул. до Покрова к своим заводам.

5) Невский район начинает свое шествие в 12 час. дня от Николаевского военного госпиталя по Суворовскому пр., Знаменской площади, Невскому пр., на Марсово поле. Прибывает на Марсово поле в 2 часа дня. Товарищи, несущие гробы, отделяются к братской могиле, а процессия, не останавливаясь, продолжает свое шествие со знаменами и оркестрами по следующему маршруту: Французская наб., Литейный пр., Жуковская ул., Лиговка/Старо-Невский пр., Шлиссельбургский пр. и по своим заводам.

Похороны казаков . Невский проспект. Фото Бр. Булла

6) Московский район начинает свое шествие в 1 час 30 мин. дня от Обуховской больницы, по Загородному пр., Владимирскому пр.; Невскому пр., Садовой ул. на Марсово поле. Прибывает на Марсово поле в 3 часа пня. Товарищи, несущие гробы, отделяются к братским могилам, а процессия, не останавливаясь, продолжает свое шествие со знаменами и оркестрами по следующему маршруту: Миллионная ул., Дворцовая площ., Адмиралтейский пр., Гороховая ул., Загородный пр., Разъезжая ул., Лиговка и по своим местам.

7) Входом на Марсово поле в день похорон служит лишь Садовая ул. Выходом же с Марсова поля — Троицкий мост, Французская наб. и Миллионная ул.

8) Порядок процессии поддерживается милиционерами и распорядителями, избранными от заводов, фабрик, учебных заведений и иных учреждений.

9) Для поддержания порядка убедительно просят подчиняться распоряжениям товарищей, наблюдающих за порядком.

10) Все желающие принять участие в процессии должны для этого организоваться в стройные колонны, и только при этом условии они присоединяются к концу шествия. По пути шествия неорганизованных просят не присоединяться к стройным колоннам, дабы не нарушать их стройности.

Схема организации колонн.

А) На каждом заводе, фабрике и т. п. товарищи рабочие избирают из своей среды распорядителей по 1 на 100 (отличительный знак — красная лента через плечо). Эти распорядители между собою избирают главного распорядителя (одного на каждый завод — красная лента с наплечным красным бантом). Главные распорядители от всех заводов одного и того же районного пункта образуют собой распорядительный районный комитет, который избирает одного распорядителя на весь район. Этот комитет определяет для своего района время и место прохождения каждого завода к сборному пункту и месту, где должны строиться заводы.

Б) Частная публика и учреждения, кроме заводов, организуются в тех местах, которые будут избраны распорядительными комитетами.

В) Организацию частной публики должны взять на себя студенты, причем организацию по районам должны взять на себя:

а) Центральный Городской район — Горный и Электротехнический институты;

б) Выборгский район — Политехнический институт;

в) Петроградская сторона — Военно-Мед. Акад;

г) Невский район — Психоневрологический институт;

д) Василеостровский район — университет;

е) Нарвский район — Технологический институт.

Г) Для организации частной публики и т. д. студенты названных районов избирают из своей среды распорядителей, в количестве по их усмотрению.

Д) В интервале непременно идет распорядитель.

11) Все колонны стройным порядком должны направляться к районному пункту.

23 марта 1927 г., день похорон жертв революции. Процессия на Невском проспекте у Гостиного Двора в Петрограде

12) Руководители должны строго следить и наблюдать, чтобы все шествие к назначенному для района часу подошло от заводов и сборных пунктов к начальному пункту процессии и чтобы вся процессия прибыла к Марсову полю не позднее часа прибытия, назначенного для района.

12а) Каждый завод должен быть окружен собственной цепью, которая ни в коем случае не должна прерываться до конечного выходного пункта.

13) Для остановки сигналом служит белый флаг, при поднятии которого все обязаны немедленно остановиться.

14) Каждый район должен иметь впереди процессии свой районный флаг с соответствующей надписью.

15) В отношении декорации процессий и устройства флагов от отдельных заводов и пр. предоставляется полная инициатива районным и другим организациям.

16) Останавливать процессию могут лишь распорядители.

17) На Марсовом поле процессия не останавливается, а проходит торжественно мимо братской могилы к выходам.

18) При опускании гробов с Петропавловской крепости будет даваться салют по одному выстрелу при опускании каждого гроба.

19) На площади присутствуют лишь представители по особым билетам. Причем Совет рабочих и солдатских депутатов может присутствовать целиком, Временное правительство —12 представителей (число министров), городское самоуправление —10 пр., военная комиссия — 5 пр., бюро исполнительного комитета — 7 чел., Государственная дума—10 пр., все посольства, консульства, иногородние депутации — не больше 5 человек в каждой, представители фронта — по 2 человека от каждой части, представители Всероссийского союза городов — 5 предст., представители Всероссийского союза земств —5 представителей.

20) Венки в процессии не участвуют.

Билеты выдаются в Похоронной комиссии Государственной думы, комн. № 13, только в среду с 12 часов дня.

К сему прилагается для исполнения приказ Главнокомандующего, основные положения которого выработаны на заседании Похоронной комиссии с участием представителей Главнокомандующего».

Справка ИА REGNUM:

Оттокар Чернин — министр иностранных дел Австро-Венгрии с декабря 1916 года. Планировал заключить с Антантой мир на условиях сохранения территорий Австрии, несмотря на внешнюю лояльность союзникам, в первую очередь — Германии. Вынужден был уйти в отставку из-за раскрытия французским премьер-министром информации об их тайных мирных переговорах.

Анна Вырубова — ближайшая подруга бывшей императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая II. После революции несколько месяцев находилась под арестом в Петропавловской крепости.