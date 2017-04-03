Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил слова соболезнования и сочувствия пострадавшим от взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, правоохранительные органы работают. Городские и федеральные власти примут все меры, чтобы если потребуется оказать помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших в результате взрыва.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 апреля, в Санкт-Петербурге на станции «Технологический институт» произошёл взрыв в вагоне метро. Предварительно сообщается о 10 пострадавших.