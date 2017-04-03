Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Все станции Петербургского метрополитена закрыты на вход и выход после взрыва, в результате которого погибли порядка 10 человек и около двух десятков ранены.

Игорь Павловский ИА REGNUM Вертолёт над станцией метро «Технологический институт»

Как сообщила пресс-служба подземки, все станции метрополитена закрылись в 15:40.

Над городом барражируют вертолеты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, один из них — по виду Ка-32 авиации МЧС, в настоящий момент приземляется в районе Сенной площади.

Именно там развернут основной штаб операции по ликвидации последствий теракта. Сюда же прибывают родственники людей, которые могли оказаться в эпицентре взрыва. Люди не могут дозвониться до своих родных, поскольку, как предполагается, спецслужбы глушат сигналы мобильной связи.

Находящаяся на Сенной площади депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева заявила корреспонденту ИА REGNUM, что считает случившееся терактом. По ее мнению, он связан с присутствием президента Владимира Путина в Санкт-Петербурге сегодня.