Кострома, 3 апреля, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В Костромской области в ходе следствия об уклонении от уплаты налогов в бюджет РФ вернули задолженность по налогам в сумме более 28 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области.

Павел Ищенко ИА REGNUM Изготовление ювелирных изделий на костромском заводе

Меры к возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, были приняты в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося изготовлением ювелирных изделий. Дело в отношении заместителя гендиректора по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Государство недополучило от фирмы более 19,5 млн рублей.

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в Костромской области и осуществляет деятельность в сфере оказания услуг по изготовлению ювелирных изделий на давальческой основе из драгоценных металлов. По версии следствия, с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года заместитель генерального директора уклонился от уплаты налогов, представив в налоговую инспекцию декларацию с ложными сведениями.

В ходе расследования фигурант дела возместил причиненный ущерб — в полном объеме выплатил сумму налога, пени и штрафы, общая сумма которых составила более 28 миллионов рублей. После этого следствие на основании ст. 28.1 УПК РФ приняло решение прекратить уголовное дело.