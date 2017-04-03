Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Семнадцать бригад скорой помощи работают на оказании помощи пострадавшим при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском комздраве.

У метро «Сенная площадь»

На поверхности у станции «Сенная площадь» находится сразу несколько машин «скорой», а также полиция и пожарные. Территория вокруг вестибюля метро оцеплена.

По некоторым данным, пока решается вопрос о том, откуда будет производиться подъем пострадавших и тел погибших — с «Сенной» или «Технологического института». По непроверенным данным, пострадавший поезд отогнали к метро «Технологический институт».

Как передает корреспондент агентства, часть машин реанимации от Сенной отправилась к метро «Технологический институт», другая осталась на месте.

По данным источников СМИ и очевидцев, с которым поговорил корреспондент ИА REGNUM, при взрыве не менее 10 человек погибли.