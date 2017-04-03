Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Станции петербургского метро «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор» закрыты после взрыва на станции «Технологический институт».

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт»

На последней, где и произошел взрыв, работают эксперты спецслужб и МЧС, сообщили в пресс-службе подземки.

Также в 15:07 для обследования закрыта станция «Маяковская» на вход и выход.

Движение продолжается на участках «Парнас — Невский проспект» и «Купчино — Московская» по второй линии метро.