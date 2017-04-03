Париж, 3 апреля, 2017, 15:18 — ИА Регнум.

Бывший министр экономики Франции Франсуа Фийон Эммунаэль Макрон по-прежнему считает себя «аутсайдером» президентской гонки в стране, несмотря на то что ему пророчат выход во второй тур выборов, сообщает Europe1.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«Я далек от того, чтобы быть фаворитом, я по-прежнему аутсайдер, — отметил кандидат от движения «Вперед!» в интервью французским СМИ. — Сегодня постоянным фаворитом опросов предпочтений в первом туре является именно Марин Ле Пен, и это уже давно так».

»Те, кто говорит, что Марин Ле Пен не может пройти второй тур, говорил, это те же самые люди, которые говорили, что [Дональд] Трамп никогда не сможет одержать победу [на выборах в США]», — добавил он.

Напомним, по данным опросов общественного мнения, глава правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен одержит победу в первом туре выборов во Франции, обойдя Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона.

Несмотря на это, Ле Пен ждет поражение во втором туре, как в случае противостояния Макрону, так и Фийону.