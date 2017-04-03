Ереван, 3 апреля, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Сегодня отношения между Арменией и Россией находятся на самом высоком уровне, отличаются активным политическим диалогом, эффективной координацией шагов на региональной и международной арене, совместными усилиями по обеспечению мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Об этом говорится в поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна президенту РФ Владимиру Путину в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

President.am Серж Саргсян и Владимир Путин

В послании Сержа Саргсяна, которое цитирует president. am, в частности, говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией!

В многовековой истории армяно-российских отношений дружбы, братства и взаимной поддержки это знаменательное событие открыло качественно новый этап, заложило основу союзнического стратегического партнерства Армении и России.

Исключительно важно, что курс на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой общественности наших стран, а атмосфера доверительности и взаимопонимания наших с Вами встреч позволяет принимать и реализовывать решения в духе подлинного союзничества.

Мы вышли на важные решения по продвижению совместных проектов в экономике, гуманитарной и других областях, набирают обороты межпарламентские и межрегиональные связи.

Россия и Армения вносят весомый вклад в упрочение сотрудничества по линии евразийского интеграционного процесса, ОДКБ, СНГ, других многосторонних структур.

Все это вселяет твердую уверенность, что многогранное армяно-российское сотрудничество, имеющее огромный потенциал, благодаря нашим совместным усилиям будет и впредь углубляться, охватывать все новые сферы плодотворного взаимодействия, что, безусловно, отвечает интересам и чаяниям народов Армении и России.

Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, успехов в Вашей деятельности, а братскому народу России — благополучия и процветания».

Как сообщало ИА REGNUM, поздравление с 25-летием дипломатических отношений между Россией и Арменией своему армянскому коллеге направил также президент РФ Владимир Путин .