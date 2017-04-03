Великий Новгород, 3 апреля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Новгородской области индексация социальных пенсий коснулась 15 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ, средний размер социальных пенсий после индексации на 1,5% с 1 апреля составит 8333 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для разных категоий граждан повышение будет различным. Так, средний размер социальных пенсий детей-инвалидов составит после повышения 12 100 рублей.

Кроме социальных, проиндексированы пенсии по государственному обеспечению. Это пенсии инвалидов, участников Великой Отечественной войны, вдов, родителей погибших военнослужащих, жителей блокадного Ленинграда и некоторые другие. Средний размер пенсий данной категории граждан составит 28 700 рублей.

В пресс-службе Новгородского отделения ПФР отметили, что социальные пенсии ежегодно повышается в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров по данным Росстата.

Социальные пенсии получают инвалиды I, II, III групп, в том числе с детства; дети-инвалиды; дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца; а также пожилые граждане, по каким-либо причинам не заработавшие трудовой стаж, а значит и право на страховую пенсию. Если общий совокупный доход неработающих пенсионеров ниже прожиточного минимума, то Пенсионный фонд России производит им федеральную социальную доплату к пенсии до 8483 рублей — уровня регионального прожиточного минимума пенсионера, установленного в Новгородской области на 2017 год.

Напомним, страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы ранее: с 1 февраля 2017 года на 5,4%.