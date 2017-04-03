Брюссель, 3 апреля, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что «совершенно невозможно» думать, что президент Сирии Башар Асад может сохранить власть в стране после войны, сообщает Associated Press.

En.kremlin.ru Башар Ассад

Могерини не может представить будущее Сирии с Асадом.

«Мысль о том, что будущее Сирии будет точно таким же, как и прежде, кажется совершенно невероятной», — подчеркнула Могерини.

Но, тем не менее, по словам главы дипломатии ЕС, это должен решить народ Сирии. Таким образом, Могерини смягчила свою риторику в отношении Асада.

Напомним, 31 марта министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что отставка Асада — не самый главный вопрос в настоящее время.

Гражданская война в Сирии продолжается шесть лет, в настоящее время, благодаря стараниям России, Турции и Ирана, действует соглашение о прекращении огня, которое распространяется на оппозицию, считающуюся умеренной.