Ярославль, 3 апреля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Агентство по муниципальному заказу мэрии города Ярославля и ООО «СК Автотранс» расторгли договор по содержанию объектов улично-дорожной сети по соглашению сторон. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

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Заключенный 29 декабря 2016 года контракт предусматривал работу подрядчика до конца первого полугодия 2018 года. Однако на основании федерального закона № 44, статьи 450 Гражданского кодекса, а также в связи, как сказано в соглашении о расторжении муниципального контракта, с «сокращением лимитов бюджетного финансирования», договор будет расторгнут с 30 апреля 2017 года.

Поводом для расторжения стала правовая коллизия. Дело в том, что согласно закону, если сумма контракта превышает 25 млн рублей и в этих деньгах предусматривается софинансирование областного бюджета, организацией и проведением аукциона должен заниматься департамент госзакупок правительства Ярославской области. Организатором же аукциона в декабре 2016 года выступал департамент социально-экономического развития города мэрии Ярославля. В этой ситуации городские власти не могут претендовать на деньги областного дорожного фонда.

«Да, договор был расторгнут, департамент госзаказа Ярославской области разместил уже заявку на проведение работ. За все выполненные работы с ООО «СК Автотранс» предприятие получит оплату», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Михаил Кузнецов.

Задолженность города перед подрядчиком на момент подписания соглашения о расторжении — 10 марта — составляла 119 миллионов 11 тысяч рублей. Но эта сумма может увеличиться за время выполнения работ подрядчиком до 30 апреля.

Соглашение о расторжении контракта предусматривает, что окончательный расчёт с ООО «СК Автотранс» мэрия Ярославля должна осуществить до 30 июня 2017 года. Исходя из логики ситуации, расчёт должен быть осуществлён исключительно из городского бюджета.

Информация о проведении нового аукцион на сумму почти 507 млн рублей размещёна за сайте госзакупок 31 марта.

«Срок подачи заявок — 17 апреля, до 20 числа будет их рассмотрение, а 24 апреля будет проведён аукцион. Победитель определится не позднее, чем 27 апреля», — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента государственного заказа Ярославской области Дмитрий Мальков.

Расторжение контракта с ООО «СК Автотранс» стало уже вторым подобным случаем за четыре месяца. В декабре 2016 года мэрия Ярославля так же по соглашению сторон досрочно расторгла контракт на уборку города с ГП «Ярдормост».