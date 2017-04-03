Мэрия Ярославля расторгла контракт с генподрядчиком на уборку города
Ярославль, 3 апреля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Агентство по муниципальному заказу мэрии города Ярославля и ООО «СК Автотранс» расторгли договор по содержанию объектов улично-дорожной сети по соглашению сторон. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.
Заключенный 29 декабря 2016 года контракт предусматривал работу подрядчика до конца первого полугодия 2018 года. Однако на основании федерального закона № 44, статьи 450 Гражданского кодекса, а также в связи, как сказано в соглашении о расторжении муниципального контракта, с «сокращением лимитов бюджетного финансирования», договор будет расторгнут с 30 апреля 2017 года.
Поводом для расторжения стала правовая коллизия. Дело в том, что согласно закону, если сумма контракта превышает 25 млн рублей и в этих деньгах предусматривается софинансирование областного бюджета, организацией и проведением аукциона должен заниматься департамент госзакупок правительства Ярославской области. Организатором же аукциона в декабре 2016 года выступал департамент социально-экономического развития города мэрии Ярославля. В этой ситуации городские власти не могут претендовать на деньги областного дорожного фонда.
«Да, договор был расторгнут, департамент госзаказа Ярославской области разместил уже заявку на проведение работ. За все выполненные работы с ООО «СК Автотранс» предприятие получит оплату», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Михаил Кузнецов.
Задолженность города перед подрядчиком на момент подписания соглашения о расторжении — 10 марта — составляла 119 миллионов 11 тысяч рублей. Но эта сумма может увеличиться за время выполнения работ подрядчиком до 30 апреля.
Соглашение о расторжении контракта предусматривает, что окончательный расчёт с ООО «СК Автотранс» мэрия Ярославля должна осуществить до 30 июня 2017 года. Исходя из логики ситуации, расчёт должен быть осуществлён исключительно из городского бюджета.
Информация о проведении нового аукцион на сумму почти 507 млн рублей размещёна за сайте госзакупок 31 марта.
«Срок подачи заявок — 17 апреля, до 20 числа будет их рассмотрение, а 24 апреля будет проведён аукцион. Победитель определится не позднее, чем 27 апреля», — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента государственного заказа Ярославской области Дмитрий Мальков.
Расторжение контракта с ООО «СК Автотранс» стало уже вторым подобным случаем за четыре месяца. В декабре 2016 года мэрия Ярославля так же по соглашению сторон досрочно расторгла контракт на уборку города с ГП «Ярдормост».