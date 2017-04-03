Пекин, 3 апреля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Министерство образования КНР опубликовало заявление, согласно которому власти страны намерены принять дополнительные меры по популяризации и распространению официального государственного языка КНР — путунхуа, также известного как мандарин.

Vmenkov Путунхуа

По мнению китайских чиновников, к 2020 году путунхуа станет языком повседневного общения для 80% жителей Китая. В настоящее время данный показатель не превышает 70%, пишет «Жэньминь жибао».

В ближайшие месяцы Министерство образования КНР подготовит специализированные онлайн-курсы, слушатели которых смогут улучшить свои знания путунхуа. Кроме того, занятия во всех учебных заведениях страны, в том числе в сельских школах в удаленных районах Китая, будут проводится исключительно на мандарине.

По состоянию на конец 2016 года, путунхуа был распространен в 90% крупных китайских городов. В удаленных сельских районах КНР на мандарине говорят не более 40% населения.

Путунхуа — официальный язык КНР, Сингапуре и на Тайване. Фонетика и лексика путунхуа основана на произносительной форме пекинского диалекта, входящего в группу северных диалектов китайского языка. В настоящее время в китайском языке насчитывается более 80 диалектов, условно разделенных на 10 групп.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 января в КНР скончался известный экономист и лингвист, создатель всемирно признанной латинской транскрипции китайского языка пиньинь Чжоу Югуан.