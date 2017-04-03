Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 14:43 — ИА Регнум.



Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Пользователи интернета не должны иметь доступа к информации, запрещенной законом. При этом имеющихся на сегодняшний день ограничений, действующих в сети, пока вполне хватает, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на IV медиафоруме Общероссийского национального фронта «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге.

Путин напомнил, что ограничения в интернете включают запрет на пропаганду суицидов, детскую порнографию, пропаганду терроризма, распространение запрещенных веществ и тому подобное.

Таких ограничений пока достаточно, они должны «цивилизованно и технологично» отрабатываться в виртуальном пространстве, отметил президент. «А все, что не запрещено, все можно», — добавил он.

Один из участников форума спросил главу государства, стоит ли России перенимать китайскую модель, где действует целая система блокировки интернет-ресурсов и ограничения на посещение западных сайтов.

В ответ Владимир Путин напомнил, что у России, как и у любой другой страны, есть свои особенности и собственный путь. Поэтому стоит, с одной стороны, ориентироваться на некий общий тренд, с другой — принимать во внимание состояние общества.

При этом однозначно критиковать китайскую модель не стоит, пояснил президент. «Полтора миллиарда человек — пойдите, попробуйте поуправлять этими полутора миллиардами», — заметил он.

Глава государства добавил, что свобода в интернете на сегодняшний день позволяет путем автоматических вбросов призывать людей к чему-либо из одного центра. Государства должны иметь это в виду и предотвращать возможные угрозы.

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