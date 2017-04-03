Париж, 3 апреля, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон осудил правительство страны за «манипуляции», которые, по его словам, имеют целью устранить его от президентской гонки, сообщает Associated Press.

Boing-boing Франсуа Фийон

Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа обвиняются в коррупции. Как утверждают СМИ, кандидат от партии «Республиканцы» на пост президента фиктивно трудоустроил свою жену. Фийон отвергает подобные обвинения.

Свою невиновность Фийон подчеркнул в эфире телеканала BFM.

«Если бы у меня были какие-либо сомнения по поводу моей вины, то я бы не был кандидатом в президенты», — отметил Фийон.

Кандидат от консерваторов также признал, что он допустил ошибку, заявив, что снимет свою кандидатуру, если его вина будет доказана. Этими словами он позволил правительству начать против него расследование.

«Я предоставил средства для ликвидации меня как кандидата в президенты», — резюмировал Фийон.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года, по опросам общественного мнения победу на них одержит независимый кандидат Эммануэль Макрон, который столкнется во втором туре с лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.