Чебоксары, 3 апреля, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В столице Чувашии система платных автоматизированных парковок заработает в сентябре. Они будут функционировать в тестовом режиме по четырём адресам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru, мэрия Чебоксар Схема размещения платной парковки в центре Чебоксар

Сеть автоматизированных платных парковок на территории столицы появится по улице Привокзальная (на 100 мест), на площади Республики (175 мест), на Деловом проезде (31 место) и по проспекту Ленина (28 мест). «На улице Привокзальная появится закрытая парковка, оборудованная шлагбаумами. По остальным адресам обустроят плоскостные парковки открытого типа, где установят паркоматы», — говорят в мэрии города.

По словам руководителя МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олега Белова, по опыту других регионов предварительная плата за парковку по истечении лимита бесплатной стоянки (30 минут или 1 час) может составить 30 рублей. «Методика расчета размера платы находится на согласовании в контрольно-надзорных органах», — сообщают власти. Предполагается, что оплата парковки будет возможна банковскими картами, при помощи мобильного приложения, смс и в личном кабинете на специализированном сайте.

Глава администрации Алексей Ладыков поручил провести работу и выйти с законодательной инициативой в Госсовет Чувашии о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике», дополнив его статьей об административной ответственности за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке.

Мэр Чебоксар заверяет, что платные парковки нужны в первую очередь не для пополнения городского бюджета, а для регулирования автомобилепользования. Местные власти подчёркивают, что организация платных парковок не является коммерческим проектом, все вырученные средства будут поступать в бюджет города.

«В центре города не хватает парковочных мест, создаются неудобства для посетителей учреждений, которым необходимо подписать документы, провести переговоры или намеченную встречу. Возникают пробки, аварийные ситуации. Проект по созданию платных парковок для нас пилотный, он позволит регулировать автомобильные потоки и если данная инициатива хорошо себя зарекомендует, работу в этом направлении будем продолжать», — сказал Алексей Ладыков.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексная работа над организацией платного парковочного пространства была начата в Чебоксарах 2014 году, разработано положение о порядке создания и использования платных паркингов. В мэрии отмечают, что транспортная «перенасыщенность центра столицы республики грозит перерасти в настоящую проблему». С 2010 по 2015 год прирост транспорта в Чебоксарах составил 25,6%, а к началу 2015 года было зарегистрировано почти 112 тыс. единиц различного автомототранспорта. То есть в среднем на четырёх горожан приходится по одному транспортному средству. В прошлом году рабочей комиссией рассмотрено 20 потенциальных мест для размещения платных парковок.

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