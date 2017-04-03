Санкт-Петербург, 3 апреля, 2017, 14:41 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Идею субсидирования издательств для расширения возможностей подписчиков из отдаленных районов предложил сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании медиафорума Общероссийского народного фронта.

Комментируя предложение представителя одного из издательств Алтайского края по субсидированию почтовых пересылок для подписчиков в отдаленные районы, президент предложил свою схему.

«Если и переходить к субсидированию, то, мне кажется, нужно переходить к субсидированию не почты, а к субсидированию изданий, издательств, — отметил он. — Эти субсидии должны быть ориентированы на ту категорию ваших подписчиков, которые находятся в наиболее сложном положении».

Путин также отметил, что субсидии «Почте России», которые существовали ранее, а затем были упразднены, не позволяли этой структуре работать с прибылью. «Почта России» вела свою деятельность с большим убытком несмотря на субсидирование.

«Поэтому субсидии в целом на почту нужного эффекта нам с вами не дают», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов озвучил планы повышения тарифов на письменную корреспонденцию.