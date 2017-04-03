Париж, 3 апреля, 2017, 14:40 — ИА Регнум.



European People's Party Франсуа Фийон

Бывший премьер-министр Франции и кандидат на пост главы Елисейского дворца Франсуа Фийон проговорился о том, что он не умеет экономить деньги — рискованное заявление для политика, подозреваемого в коррупции, сообщает Le Figaro.

Такое заявление выдвижение правоцентристской партии Франции «Республиканцы» сделал в интервью французским СМИ.

«Вам удается откладывать деньги?» — задал политику вопрос журналист.

«Мне? Лично мне нет», — отметил бывший глава французского правительства.

Такое замечание республиканца может стать причиной очередной волны недовольства французских избирателей. Так, по подсчетам французского издания, депутат Франсуа Фийон может рассчитывать на ежемесячную зарплату в €7,2 тыс., а также сумму в €5,77 тыс. для покрытия связанных с его мандатом затрат.

Более того, в 2012 году он учредил свое предприятие, которое через три года, по данным издания Le Monde, принесло прибыль в €750 тыс.

К тому же 22 марта Верховный орган по прозрачности общественной жизни опубликовал декларации имущества всех кандидатов, из которых видно, что кандидат от «Республиканцев» владеет большим числом счетов, на которые он отложил, по всей видимости, свои деньги.

Напомним, после победы в праймериз партии «Республиканцы» Фийон считался фаворитом президентской гонки. Его позиции были значительно ослаблены после того, как стало известно, что он, возможно, устроил фиктивно супругу на государственную должность. Более того, также появилась информация, что Фийон получил в подарок от неназванного лица костюмов на общую сумму в €35,5 тыс.