Хатанга, Красноярский край, 3 апреля, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» в понедельник, 3 апреля, приступила к бурению на российском арктическом шельфе скважины Центрально-Ольгинская-1 на Хатангском лицензионном участке. Сигнал к старту дал президент РФ Владимир Путин во время телемоста с главой компании Игорем Сечиным, который находится на месте бурения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Игорь Иванович, хочу пожелать Вам, всем вашим сотрудникам, инженерам, рабочим, всем специалистам, которые активно начинают эту масштабную работу, успехов», — сказал глава государства.

По словам президента, в акватории моря Лаптевых фактически начинается работа по целой нефтегазоносной провинции, которая, даже по предварительным данным, содержит миллионы тонн нефти, газа.

«Это сложная, высокотехнологичная операция, так называемое горизонтальное бурение, — добавил Путин. — Это только первая скважина. Впереди огромная работа. И я хочу пожелать Вам удачи и выразить надежду на успех всего этого начинания».

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта министр энергетики России Александр Новак в кулуарах международного форума «Арктика-территория диалога» в Архангельске сообщил, что добыча на российском арктическом шельфе станет рентабельной при цене на черное золото $70-$100 за баррель.

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