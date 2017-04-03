Псков, 3 апреля, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Индексация социальных пенсий — на 1,5% с 1 апреля — затронула 17,5 тыс. жителей Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного отделения Пенсионного фонда РФ, социальные пенсии в среднем увеличатся на 116 рублей до 7840 рублей.

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Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 207 рублей — до 32 030 рублей. Участники Великой Отечественной войны (получатели двух пенсий) получат пенсию на 184 рубля больше — в среднем, 32 209 рублей. Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 140 рублей до 9497 рублей. Пенсии детей-инвалидов вырастут на 178,55 рубля и составят 12 082,06 рубля.

«Размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм — в зависимости от конкретного пенсионера», — отметили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Напомним, что в феврале этого года на 5,4% были проиндексированы страховые пенсии.