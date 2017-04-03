Волгоград, 3 апреля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. В Волгограде местные власти ищут подрядчика, готового украсить город-герой к майским праздникам. Всего на убранство центра города и улиц планируется выделить свыше 2,2 млн рублей. Соответствующие электронные аукционы уже объявлены, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля. Заказчиком выступил департамент экономического развития городской мэрии.

Анна Побежимова ИА REGNUM Бессмертный полк в Волгограде

Так, 995 млн рублей власти готовы затратить на оформление сцены-панно и конструкцию «Костры» на площади Павших Борцов, а также сцены-панно на нижней террасе Набережной им.62-й Армии.

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День Победы в Волгограде отметили военным парадом

Украсят Волгоград к праздникам и флагами. На их покупку выделено полмиллиона рублей. Плакаты к Первомаю и Дню Победы «потянут» из бюджета города более 220 тыс. рублей. Всего их будет изготовлено три десятка. Мобильные флагштоки обойдутся почти в 250 тыс. рублей. Изготовит подрядчик к праздникам и 100 баннерных посланий. На эти цели планируется направить 290 тыс. рублей.

Напомним, в 2016 году власти Волгограда предусмотрели на праздничное оформление городских улиц к майским праздникам более 1,6 млн рублей. Так, 100 тыс. рублей пошло на украшение города «Орденами Победы», 340 тысяч — на мобильные конструкции с флагами, еще около 225 тысяч — на информационные стенды. Также как и в 2017 году на оформление двух сцен-панно на Нижней террасе Набережной и на площади Павших Борцов было выделено из бюджета почти 950 тыс. рублей.

На сегодняшний день только в Волгограде проживает более 1,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.