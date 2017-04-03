Киев, 3 апреля, 2017, 14:15 — ИА Регнум. В октябре 2017 года на Украине будет проведена пенсионная реформа, в рамках которой правительство «качественно» поднимет размер пенсий всем пенсионерам. Об этом 3 апреля в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Torange.biz Новая пенсионная реформа

По его словам, сегодня 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности. «В рамках проведения пенсионной реформы на Украине с октября будут «качественно» повышены пенсии. 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности. Это для нас с вами вызов. И когда я говорил об экономическом росте, то я говорил, что национальная экономика должна продуцировать средства, а мы должны вкладывать эти средства в обновление страны и в борьбу с бедностью», — сказал Гройсман.

Он заверил, что пенсию поднимут всем пенсионерам, напомнив, что с 1 января 2017 года правительство в два раза подняло уровень минимальной зарплаты — до 3200 грн. (118 долл). «Мы знаем, каким образом провести реформу пенсионной системы, которая будет отвечать трем критериям: справедливости, бездефицитности в среднесрочной перспективе, и это даст нам возможность уже в октябре, я глубоко убежден в этом, поднять пенсии для украинских граждан. Вот мы говорили, что мы можем с 1 января поднять минимальную заработную плату вдвое. Мы сказали абсолютную правду. И мы это с вами сделали. Сегодня я говорю совершенно объективно. При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам. Всем. Это уже есть реальность. Это не план, о котором мы можем говорить на будущее, через пять лет», — пояснил Гройсман.

Напомним, по данным правительства Украины, в стране 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров. При этом 25% украинцев работают неофициально. Из 20 миллионов трудоспособных украинцев официально работают только 16 миллионов, а Единый социальный взнос (ЕСВ), который пополняет Пенсионный фонд (ПФ), платят только 10,1 миллиона человек. Остальные — аграрии, работники сферы услуг и т. д. — имеют право не платить ЕСВ. На 2017 год ПФ прогнозирует дефицит на уровне 141 миллиарда гривен (5 млрд 222 млн долл.).