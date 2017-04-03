Москва, 3 апреля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В России за неделю (22−29 марта) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2% и составила 911 тыс. 489 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 065 тыс. 890 человек, сообщили в Минтруда.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 50 регионах.

В 32 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

В Республике Ингушетия, Иркутской и Тверской областях численность безработных не изменилась.

По состоянию на 29 марта 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, сначала 2017 года по 25 января в России численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5% и составила 863 тыс. 457 человек. Затем число безработных в стране начало расти до середины марта. С 16 марта количество безработных граждан начало снижаться.