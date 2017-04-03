Минск, 3 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Доклад спецслужб Литвы об угрозе белорусско-российских учений «Запад-2017» странам Прибалтики содержит «домыслы». Об этом, как передает RT, заявил начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

Mil.by Начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны РБ Макаров Владимир Матвеевич

«Военное ведомство домыслы не комментирует», — сказал он.

3 апреля Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы и Второй департамент при Минобороны (контрразведка) огласили публичную часть отчета об угрозах Литве в 2017 г.

Представители спецслужб страны считают, что военная активность в Калининградской области в текущем году возрастет из-за крупномасштабных учений «Запад-2017». При этом основной сценарий учений, считают авторы доклада — это «военный конфликт с НАТО».

«Россия уже сейчас за 24−48 часов готова начать военные действия против стран Прибалтики», — отмечается в документе.

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