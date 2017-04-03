Минобороны Белоруссии о докладе спецслужб Литвы: «Домыслы»
Минск, 3 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Доклад спецслужб Литвы об угрозе белорусско-российских учений «Запад-2017» странам Прибалтики содержит «домыслы». Об этом, как передает RT, заявил начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.
«Военное ведомство домыслы не комментирует», — сказал он.
3 апреля Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы и Второй департамент при Минобороны (контрразведка) огласили публичную часть отчета об угрозах Литве в 2017 г.
Представители спецслужб страны считают, что военная активность в Калининградской области в текущем году возрастет из-за крупномасштабных учений «Запад-2017». При этом основной сценарий учений, считают авторы доклада — это «военный конфликт с НАТО».
«Россия уже сейчас за 24−48 часов готова начать военные действия против стран Прибалтики», — отмечается в документе.
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