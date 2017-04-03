Симферополь, 3 апреля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В рамках национального проекта по формированию комфортной городской среды Симферополю из федерального бюджета направят 200 миллионов рублей из 400 млн, выделенных на Республику Крым. Об этом 3 апреля заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Карпов, передает «Новый день».

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«30% должно быть израсходовано на формирование и на благоустройство парков, скверов и территорий общего скопления людей, и 70% — на формирование и благоустройство дворов», — заявил Карпов. При этом администрация Симферополя намерена добавить к имеющимся 200 миллионам еще 50 из своего бюджета, отметил он.

По его словам, в настоящий момент в рамках проекта в Симферополе уже предусмотрены работы по 19 дворам. В отношении парковых зон основное внимание планируется уделить скверу Ленина и парку имени Гагарина — для их благоустройства привлекут архитекторов и озеленителей.

Выделение средств по программе доступно для всех пунктов с населением свыше 1 тысячи человек. В рамках проекта гражданам самим предоставляется возможность выбрать метод и схему благоустройства.

По словам министра, сбор заявок по дворам принимается до 25 мая — через непосредственное обращение в минЖКХ, озвучивание инициатив в местных советах, от лица депутатов. На протяжении этого времени в минЖКХ совместно с главным архитектором республики произведет отбор наилучших предложений и выработает общую концепцию работ.

Помимо 400 млн рублей по проекту, Республика Крым получит 11,3 миллиона рублей на моногорода — Красноперекопск и Армянск. Общий федеральный бюджет проекта формирования комфортной городской среды составил 20 миллиардов рублей.

Помимо прочего, программа благоустройства предусматривает привлечение средств инвесторов, в случае если дворы домов граничат с коммерческими объектами, а также дополнительное финансирование со стороны самих муниципалитетов.