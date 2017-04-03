Москва, 3 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В России выявлены нарушения должностными лицами военных комиссариатов требований ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» по итогам призыва на военную службу в 2016 году, сообщали в Генпрокуратуре РФ.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Призыв

Прокурорами выявляются факты призыва в Вооруженные силы РФ ограниченно негодных к военной службе граждан, имеющих по закону право на отсрочку от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Прокурорами выявлены нарушения в работе призывных комиссий при призыве на военную службу в Вооруженные силы РФ лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ.

По результатам проверок исполнения законодательства о воинской обязанности в ходе проведения призыва 2016 годаорганами прокуратуры выявлено 87,8 тыс. нарушений закона.

Внесено 15,5 тыс. представлений об их устранении, к дисциплинарной ответственности привлечены 12,8 тыс. лиц, опротестовано 1,6 тыс. незаконных правовых актов.

По постановлениям прокуроров, вынесенным в порядке ст. 37 УПК РФ, возбуждено 1582 уголовных дела за уклонение от прохождения военной службы, более 900 лиц привлечены к административной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в России начался весенний 2017 года призыв граждан на военную службу. В весеннюю призывную кампанию в соответствии с Указом президента РФ будут призваны на военную службу в Вооруженные силы 142 тыс. человек. Напомним, осенью 2016 года было призвано и направлено в войска 152 тыс. призывников. Задание, установленное Указом президента РФ выполнено полностью.