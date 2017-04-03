Ярославль, 3 апреля, 2017, 13:56 — ИА Регнум. 3 апреля на заседании фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе было принято решение об исключении из фракции председателя комитета по вопросам законодательства, государственной власти и местного самоуправления Андрея Крутикова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Ярославской областной думе.

Duma.yar.ru Андрей Крутиков

Данный вопрос был внесен председателем Ярославской областной думы, секретарем регионального отделения «Единой России» Михаилом Боровицким. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM поводом для такого решения послужила негативная реакция Андрея Крутикова на поправки в избирательное законодательство, подготовленные Избирательной комиссией Ярославской области.

«Ну, что тут рассказывать, кому-то очень хочется превратить областную думу в машину для голосования. Мне инкриминируют «нелояльность к губернатору», дескать мы отказались рассматривать поправки в закон о выборах сразу в двух чтениях. Но вот вам пример — из 87 поправок, подготовленных избиркомом, 13 противоречат федеральному законодательству. При чём тут лояльность или нелояльность? Чего хотим-то от депутатов, бездумного, механического поднятия рук? Ни к чему хорошему это не приведёт», — прокомментировал ситуацию Андрей Крутиков.

После исключения депутата Крутикова из фракции «Единой России» он автоматически лишится поста председателя комитета Ярославской областной думы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Решение о новом руководителе комитета будут принимать депутаты думы на очередном заседании.

Андрей Геннадьевич Крутиков — депутат четырёх созывов Ярославской областной думы, с 2000 по 2008 гг являлся её председателем, 2013 году исполнял полномочия заместителя спикера регионального парламента. Он является одним из создателей отделения «Единой России» в Ярославской области. Андрей Крутиков награждён орденом «За заслуги перед Отечеством».