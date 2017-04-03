Ленинградская область, 3 апреля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Китайская компания Guangzhou Automobile Group Motor Co (GAC Motor, входит в GAC Group) намерена запустить производство автомобилей в Ленинградской области. Как сообщили сегодня, 3 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, соответствующее инвестиционное соглашение будет подписано уже в 2017 году.

Http://gac-motor.com Автомобиль марки GAC на площади Тяньаньмынь в Пекине

«В настоящее время ведутся переговоры с инвестором GAC. Инвестиционное соглашение планируется подписать в течение года. Рассматриваются различные инженерно-подготовленные площадки, индустриальные парки», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе.

По данным источника, китайский инвестор намерен выпускать в Ленобласти легкие коммерческие автомобили. Мощности будущего производства пока не разглашаются. Предположительно, в приоритете рассматривается вариант размещения автомобильного завода на территории Всеволожского района, где уже представлен ряд предприятий автокластера.

Материнский завод Guangzhou Automobile Group Motor Co., Ltd. находится в Китае в городе Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун), основан в 1997 году. Китайская марка GAC была создана в 2010 году компанией Guangzhou Automobile Group, до этого занимавшейся выпуском автомобилей Toyota, Honda, Mitsubishi и Fiat в рамках совместных предприятий.

Предприятие производит легковые автомобили, универсальные автомобили (MPV), гибридные легковые автомобили, двухтопливные легковые автомобили, автомобили повышенной проходимости (внедорожники), гибридные легковые автомобили с увеличенным запасом хода, полностью электрические легковые автомобили (электромобили) таких марок как Trumpchi, Liebao, ZX Auto.

Ранее сообщалось о восстановлении темпов производства на предприятии Ford Sollers во Всеволожске Ленобласти. В пресс-службе областного правительства подтвердили, что с начала года предприятие перешло на 5-дневную рабочую неделю.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Всеволожском районе области также начал работу инжиниринговый центр Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК). Таким образом областные власти намерены замкнуть автопроизводителей на Ленобласти.