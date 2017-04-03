Москва, 3 апреля, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства начало разработку законопроекта, облегчающего надзор за соблюдением технических регламентов при производстве продуктов животного происхождения, сообщается на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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Пока речь идет только об обсуждению темы будущего закона. Чуть позже на этом же портале будет представлен первоначальный вариант предпроекта.

Минсельхоз России намерен внести изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации в части осуществления государственного ветеринарного надзора.

Необходимость этого вызвана тем, что отсутствие у Россельхознадзора полномочий по осуществлению государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов в отношении продукции животного происхождения, включая контроль за отсутствием ее фальсификации, не позволяет обеспечить государственный контроль в этом проблемном процессе, затрагивающим интересы всего населения страны.

Справка ИА REGNUM :

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов — официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.